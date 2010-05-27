Счетчики воды в квартирах минчан позволили сэкономить треть стоимости расходов на водоснабжение

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме.

По тепловым приборам индивидуального учета экономический эффект превысил три миллиарда рублей.

Высокий процент бережливости отмечен и после установки в подъездах жилых домов энергосберегающих ламп.

Однако в целом в Минске прогнозные показатели по экономии энергоресурсов не выполняются. В первую очередь это касается промышленных гигантов столицы.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Тот большой путь, который мы прошли за 8 лет, когда сократили потребление тепловой и электрической энергии в среднем в два раза по стране, по городу. Этот путь мы должны снова пройти за 5 лет.