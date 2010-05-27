Прямой эфир

Счетчики воды в квартирах минчан позволили сэкономить треть стоимости расходов на водоснабжение

27 мая 2010 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме.

По тепловым приборам индивидуального учета экономический эффект превысил три миллиарда рублей.

Высокий процент бережливости отмечен и после установки в подъездах жилых домов энергосберегающих ламп.

Однако в целом в Минске прогнозные показатели по экономии энергоресурсов не выполняются. В первую очередь это касается промышленных гигантов столицы.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
Тот большой путь, который мы прошли за 8 лет, когда сократили потребление тепловой и электрической энергии в среднем в два раза по стране, по городу. Этот путь мы должны снова пройти за 5 лет.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 мая 2010 11:23

Работники берлинских аэропортов «Тегель» и «Шёнефельд» начали предупредительную забастовку

Военно-морские силы Южной Кореи начали противолодочные учения
27 мая 2010 11:23

Военно-морские силы Южной Кореи начали противолодочные учения

27 мая 2010 08:57

На минской ТЭЦ-3 появилась малая ГЭС