Сбылась мечта Натальи Цилинской

«Хотя я сама и не буду выступать на турнире, все равно дико радостно, что чемпионат Европы по моему любимому велотреку наконец пройдет в Минске», — сказала спортсменка.

«Я об этом мечтала всю жизнь. Да и не только я, но все наши гонщики-трековики. Думаю, соревнования в родных стенах стопроцентно помогут белорусской команде. Жду, что ребята покажут максимум того, на что способны, и даже больше. Надеюсь также, что и иностранным спортсменам у нас понравится, и они захотят приехать на «Минск-Арену» еще», — заявила она.

По словам Натальи, которая после Олимпиады-2008 в Пекине пока не участвует в соревнованиях, она уже приступила к тренировкам, но «без фанатизма». Она еще не готова сказать, когда возобновит выступления. Нынешний год спортсменка решила посвятить восстановлению здоровья, чтобы затем готовиться к лондонской Олимпиаде-2012, сообщает БЕЛТА.