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Сборные Австрии, Словакии, Германии, России и Швейцарии прилетели в Минск на Рождественский турнир по хоккею

03 января 2011 14:54
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Сразу после прилета спортсмены отправились в гостиницы. Ближе к вечеру запланированы первые тренировки.

К слову, многим из участников уже не в новинку играть на площадках белорусской столицы. А первыми впечатлениями и прогнозами хоккеисты начали делиться, что называется, не отходя от трапа.

Игрок сборной Австрии:
Я думаю, что это будет не только красочное шоу. Это соревнования, в которых я, безусловно, хочу победить. Отлично чувствую себя после перелета и хочу играть в хоккей.

Игрок сборной Австрии:
Я помню турнир двухлетней давности.  Мы тогда заняли третье место. Было здорово встретить рождество в Беларуси. Мы тогда поехали на какой-то горнолыжный курорт, так что много хороших эмоций было. Поэтому мы снова здесь.

Игрок сборной Швейцарии:
Наша минимальная цель на турнире – выиграть два матча и завоевать бронзовую медаль. 
Мне кажется, что в финале сыграют Россия и Беларусь. Мой прогноз – 5-2 в пользу Беларуси.

Традиционно в составе команд не только спортсмены-профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так с нерабочим визитом в Минске оказался и замглавы «Газпрома». Он также планирует выйти на лед в составе своей сборной.

Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпром»:
В первый раз за последние годы и переговариваться не о чем, потому что действуют контракты, и ценовая формула, и объемы согласованы. Так что я думаю, что у всех хорошее настроение. Никаких сюрпризов нет и мы встречаем Новый год в хорошем настроении.

# общество

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