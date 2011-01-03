Сборные Австрии, Словакии, Германии, России и Швейцарии прилетели в Минск на Рождественский турнир по хоккею

Сразу после прилета спортсмены отправились в гостиницы. Ближе к вечеру запланированы первые тренировки.

К слову, многим из участников уже не в новинку играть на площадках белорусской столицы. А первыми впечатлениями и прогнозами хоккеисты начали делиться, что называется, не отходя от трапа.

Игрок сборной Австрии:

Я думаю, что это будет не только красочное шоу. Это соревнования, в которых я, безусловно, хочу победить. Отлично чувствую себя после перелета и хочу играть в хоккей.

Игрок сборной Австрии:

Я помню турнир двухлетней давности. Мы тогда заняли третье место. Было здорово встретить рождество в Беларуси. Мы тогда поехали на какой-то горнолыжный курорт, так что много хороших эмоций было. Поэтому мы снова здесь.

Игрок сборной Швейцарии:

Наша минимальная цель на турнире – выиграть два матча и завоевать бронзовую медаль.

Мне кажется, что в финале сыграют Россия и Беларусь. Мой прогноз – 5-2 в пользу Беларуси.

Традиционно в составе команд не только спортсмены-профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так с нерабочим визитом в Минске оказался и замглавы «Газпрома». Он также планирует выйти на лед в составе своей сборной.

Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпром»:

В первый раз за последние годы и переговариваться не о чем, потому что действуют контракты, и ценовая формула, и объемы согласованы. Так что я думаю, что у всех хорошее настроение. Никаких сюрпризов нет и мы встречаем Новый год в хорошем настроении.