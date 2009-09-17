Сборники тестов по белорусскому и русскому языкам поступили в продажу

Два полных сборника тестов по белорусскому и русскому языкам поступили в продажу. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Беларуси Николай Феськов.

Книги содержат задания, которые были предложены абитуриентам в 2004-2008 годах, и ответы на них. В первую очередь сборники предназначены для подготовки к централизованному тестированию. Так как тестовые задания ежегодно частично обновляются, то материалы, представленные в сборниках, помогут всем желающим основательно подготовиться к вступительным испытаниям.

Если сборники будут востребованы учащимися и педагогами, аналогичные сборники появятся по остальным предметам, отметил Николай Феськов.

Проверить уровень своих знаний, наметить пути более эффективной подготовки к экзаменам и устранения пробелов по ранее изученному материалу, приобрести технические навыки заполнения бланков ответов, а также психологически настроиться на предстоящие вступительные испытания поможет репетиционное тестирование (РТ), которое будет проходить в три этапа: I этап - октябрь-декабрь 2009 года, II этап - январь-февраль 2010 года, III этап - март-апрель 2010 года.

Более полную информацию о дате и месте проведения РТ можно получить в вузах, а в Минске - в вузах и школах. Также, посетив веб-страницу Республиканского института контроля знаний, желающие могут ознакомиться со списком учебных заведений, которые являются пунктами проведения репетиционного тестирования по материалам РИКЗа. РТ проводится по желанию абитуриентов, оно не является обязательным для участия во вступительной кампании. Стоимость РТ составляет Br16 тыс. 100, которые можно перечислить на расчетный счет РИКЗа в любом отделении Беларусбанка. Кроме паспорта участнику РТ нужно будет иметь при себе квитанцию об оплате.

Николай Феськов также отметил, что отдельные вузы предлагают тестовые материалы, разработанные на базе своих кафедр. В таком случае, если абитуриент пройдет РТ не по материалам РИКЗа, определить его рейтинг будет невозможно.

Традиционно на тестировании будут представлены следующие предметы: русский и белорусский языки, физика, математика, химия, биология, английский, немецкий, испанский и французский языки, история Беларуси, география, обществоведение (бывший ЧОГ) и всемирная история новейшего времени, сообщает БЕЛТА.