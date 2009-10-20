Сборник международных стандартов юстиции подготовлен в Беларуси

Точки зрения международных и белорусских экспертов отражены на трехстах страницах.

Речь идет об исполнении судебных решений, повышении роли международных конвенций, касающихся судопроизводства и развитии ювенальной юстиции. Четырехтомный сборник носит рекомендательный характер. А наиболее актуальные предложения найдут отражение в ходе совершенствования белорусской судебной системы.

- Достичь совершенства законодательства на сегодняшний день даже в самой супердемократической стране невозможно. Это процесс не одномоментный, а постепенный, и поэтому, конечно, у нас есть вопросы, над которыми надо работать. Но если мы в дальнейшем будем сотрудничать, мы достигнем того, что требует Еврокомиссия, - заявил Виктор Голованов, Министр юстиции Республики Беларусь.