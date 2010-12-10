Сборная футбольная команда СТВ

По будням с 9 до 18 они соблюдают субординацию, а пятничным вечером руководствуются только правилами игры номер один. Заместитель генерального директора, телеведущий, редактор, корреспондент, оператор, водитель, охранник — все служебные должности они оставляют за стенами телеканала СТВ. На футбольном поле они — команда.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора:

Телеканал СТВ не только транслирует футбол, но и сам в него играет. В 2010 году наш телеканал начал показ высшей лиги нашего белорусского футбола, это говорит о том, что мы растем, растет наша футбольная команда. Хотя ее численность перманентная, человек 8-10, но может и до 20 быть. Весной у нас очередной чемпионат, нам нужно за зиму подготовиться. Мы только вышли из полей, потому что всю весну и все лето работали на траве, сейчас у нас тренировки в зале. У нас есть командный дух, мы не только работаем в кадре с микрофоном.

Футбольную форму работники телеканала СТВ примерили два года назад после участия в Медиа-лиге.

Павел Лесив, корреспондент телеканала СТВ, игрок сборной телеканала по футболу:

Это было в 2008 году, мы решили серьезно подойти к этому вопросу и создать профессиональную команду СТВ. Большого труда это не составило, у нас много людей ведут здоровый и активный образ жизни.

В этой телевизионной команде только капитан один и тот же, остальные позиции игроки меняют по несколько раз за игру.

Павел Лесив:

Стоять долго в защите и ждать, когда вам дадут пасс немного скучновато, поэтому все бегут вперед, иногда не успевают вернуться , пропускают мяч. Но это нормально, я думаю, со временем мы исправим эти нюансы.