Сборная Беларуси по футболу поборется за путевку на чемпионат мира-2014 с Испанией и Францией

Также в группу I, которая была сформирована по итогам жеребьевки, прошедшей накануне в Бразилии (стране-хозяйке мундиаля), в Рио-де-Жанейро, вошли Грузия и Финляндия.

По признанию специалистов, группа белорусам досталась самая сильная. Испания – действующий чемпион мира и Европы. Франция – экс-чемпионы данных первенств.

Со сборными Испании и Грузии белорусы встретятся впервые.

А вот Франция – знакомый соперник. В проходящем отборочном турнире на чемпионат Европы-2012 Беларусь уже дважды сыграла с «трехцветными». Первый матч завершился в пригороде Парижа сенсационной победой белорусской дружины (1:0), в Минске же команды разошлись миром – 1:1.

С командой Финляндии белорусы также встречались ранее, но в товарищеских матчах: в 2006 году на Кипре (2:2, по пенальти – 5:4 в пользу финнов) и в 2008 году в Турку – 1:1.

Матчи отборочного раунда чемпионата мира пройдут с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013. Само же первенство состоится в Бразилии с 12 июня по 13 июля 2014 года, сообщает ctv.by.