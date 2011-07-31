Сборная Беларуси по футболу поборется за путевку на чемпионат мира-2014 с Испанией и Францией

По признанию специалистов, группа белорусам досталась самая сильная. Испания – действующий чемпион мира и Европы. Франция – экс-чемпионы данных первенств.
Со сборными Испании и Грузии белорусы встретятся впервые.
А вот Франция – знакомый соперник. В проходящем отборочном турнире на чемпионат Европы-2012 Беларусь уже дважды сыграла с «трехцветными». Первый матч завершился в пригороде Парижа сенсационной победой белорусской дружины (1:0), в Минске же команды разошлись миром – 1:1.
С командой Финляндии белорусы также встречались ранее, но в товарищеских матчах: в 2006 году на Кипре (2:2, по пенальти – 5:4 в пользу финнов) и в 2008 году в Турку – 1:1.
Матчи отборочного раунда чемпионата мира пройдут с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013. Само же первенство состоится в Бразилии с 12 июня по 13 июля 2014 года, сообщает ctv.by.