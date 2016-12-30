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Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле

30 декабря 2016 05:29
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Новости Беларуси. Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле. Теперь не нужно платить за справку о жилье в собственности. Ранее за нее взимали десятую часть базовой величины – 2 рубля 10 копеек.

За два месяца с момента введения государственного субсидирования поддержкой воспользовалось более 2 тысяч семей. Рассчитывать на дотации могут белорусы, чьи расходы на оплату услуг ЖКУ превышают 20% семейного бюджета в городах, и 15% – в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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