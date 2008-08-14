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Сбербанк России открыл благотворительный счет для помощи беженцам из Южной Осетии

14 августа 2008 10:52
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Прием добровольных пожертвований филиалами Сбербанка осуществляется без удержания комиссии.

Банк получателя: Северо-Кавказский банк Сбербанка России, получатель – Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

Номер счета:

Банк получателя: северо-кавказский банк Сбербанка России ОАО,
БИК 040702660, к/с 30101810600000000660

Получатель: Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания, ИНН 1501003170, р/с 40410810860340000001, КПП 151501001.

Как сообщили в Беларусбанке, граждане Беларуси имеют возможность перечислять средства на этот счет через филиалы Беларусбанка.

# общество

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