Сбербанк России открыл благотворительный счет для помощи беженцам из Южной Осетии

Банк получателя: Северо-Кавказский банк Сбербанка России, получатель – Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.
Номер счета:
Банк получателя: северо-кавказский банк Сбербанка России ОАО,
БИК 040702660, к/с 30101810600000000660
Получатель: Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания, ИНН 1501003170, р/с 40410810860340000001, КПП 151501001.
Как сообщили в Беларусбанке, граждане Беларуси имеют возможность перечислять средства на этот счет через филиалы Беларусбанка.