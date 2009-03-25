Сажать в тюрьму в Беларуси стали реже

Лишение свободы в минувшем году впервые за последнее десятилетие перестало преобладать в общей системе уголовных наказаний. Об этом сообщили сегодня в Верховном суде Беларуси. Здесь отмечают низкую эффективность такого вида наказания. Сегодня в республике практически половина осуждённых отбывают срок за хищение имущества. Содержание в тюрьмах большого количества заключённых обходится государству в 15 миллиардов рублей в месяц. Потому назначение наказания сегодня должно стать еще более взвешенным, прагматичным и выверенным.



- Это не означает, что мы сегодня объявим какую-то эру неоправданного милосердия или что-то в этом роде. Но, когда суд решает судьбу конкретного человека, это надо делать не только законно, но еще и максимально справедливо, учитывая при этом и интересы пострадавшего от преступлений и интересы общества и государства, - заявил заместитель Председателя Верховного Суда Респубдики Беларусь ВАЛЕРИЙ КАЛИНКОВИЧ.