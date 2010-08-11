Сауны и развлекательные центры теперь должны стать неотъемлемой частью агрогородков

Магазины, парикмахерские и дома быта уже не удовлетворяют запросы сельских жителей. Новое время диктует новые социальные стандарты.

Раиса Парманчук сменила городскую квартиру на деревенский дом еще пять лет назад. Поречье, как новое место жительства, выбрала совершенно случайно. Но о своем решении еще ни разу не пожалела. Жизнь на селе от городской ничем не отличается. Та же инфраструктура, но при этом чистейший воздух.

Сегодня Поречье по уровню жизни может дать фору любому районному центру. Дополнительные возможности появились благодаря включению деревни в программу строительства агрогородков. Подключение газа, прокладка водопровода, ремонт фасадов зданий – работы ведутся практически круглосуточно.

Местная школа по своему оснащению не уступает городской. А ее выпускниками – медалистами гордятся даже в районе. Все в порядке и с культурным досугом. Дискотеки для молодежи, собственная библиотека, десятки кружков и секций.

Марина Островская, директор Пореченской средней школы:

– Можно сегодня сказать, что у нас очень хороший компьютерный класс, который отвечает всем современным требованиям. Основные кабинеты, которые требуют хороших вложений, оснащены полностью.

Лариса Казмирчук, директор Пореченского центра досуга и творчества:

– Заполняемость у нас во всех кружках очень хорошая. Особенно, хореография и театральная студия – они переполнены по количеству. И ткачество, здесь у нас тоже детей полный набор.

Время не стоит на месте. Уровень жизни на селе практически не уступает городским условиям. Однако уже давно стало ясно, что в любой сельской парикмахерской необходим косметический салон, а вместо деревенского клуба пора открывать развлекательный центр.

Строительство общественной бани несомненный плюс для будущего агрогородка. Но, на сегодняшний день объект, где можно просто помыться уже не удовлетворяет потребности местных жителей. Сауна или СПА-салон на селе куда более востребованы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область.