Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

85-летняя перуанская бабушка отпраздновала День рождения в небе на параплане

Летала так высоко – впервые в жизни, однако утверждает, страшно не было. А вот кому пришлось изрядно понервничать – так это детям, внукам и правнукам, которые ожидали возвращения своей залетной бабушки на земле.