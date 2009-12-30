Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

По словам очевидцев, несмотря на необычную обстановку, Санта в океанариуме чувствовал себя, как рыба в воде.
Летала так высоко – впервые в жизни, однако утверждает, страшно не было. А вот кому пришлось изрядно понервничать – так это детям, внукам и правнукам, которые ожидали возвращения своей залетной бабушки на земле.
В отличие от нынешних они будут обнаруживать не только металлические изделия, но и необычные предметы под одеждой пассажиров.
Врачи провели последнюю операцию. Оставшиеся несколько иголок из тела ребенка хирурги решили пока не извлекать. По заверению медиков, существенной угрозы они не представляют.
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