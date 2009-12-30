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Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

30 декабря 2009 14:21
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В крупнейшем средиземноморском океанариуме на глазах восторженной публики добрый волшебник поздравил с рождеством нескольких из 200 обитателей «Критского морского мира».

По словам очевидцев, несмотря на необычную обстановку, Санта в океанариуме чувствовал себя, как рыба в воде.

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

Санта Клаус дарит подарки рыбкам и черепахам на острове Крит

# общество # Фотофакт

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