Санслужба оштрафовала хозяев маршруток

Специалисты проверили общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи отличились порядочностью. Чего не скажешь о маршрутных такси.Грязь в салонах здесь скорее правило, чем исключение. От зорких глаз санитарной службы не ускользнула ни одна засаленая седушка. Из 60-ти осмотренных маршруток в 19-ти были выявлены грубые нарушения. На руководителей автопарков составлены протоколы. По словам служб, самые грязные и ржавые такси курсируют по Заводскому и Советскому районам.