Санкции к нерадивым родителям будут жестче

Нерадивых родителей заставят возместить государству расходы на воспитание детей. Нижняя палата парламента поддержала соответствующий декрет Президента. Законопроект вызвал бурное обсуждение в Овальном зале. В нем предусмотрены конкретные меры по возмещению непутевыми родителями государству средств на воспитание ребенка.



По информации министра юстиции Виктора Голованова, в настоящее время расходы обязаны возместить около 25 тысяч пап и мам. В документе также определен внесудебный порядок отобрания детей из неблагополучных семей. Решение о помещение ребенка на гособеспечение будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних и местная администрация. Возвращать или не возвращать детей в семью - будут определять в шестимесячный срок.