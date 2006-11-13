Санитарное состояние столицы оценено как неудовлетворительное

13 ноября на заседании в Мингорисполкоме Главный санитарный врач города Федор Германович подверг критике работу соответствующих служб. Одна из проблем - неубранная опавшая листва. Столичные власти запретили ее сжигать. Для граждан установлен штраф в размере до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц - до 700 тысяч. Листву решено вывозить за черту города. Эта работа в столице ведется с 1 октября, однако недостаточно эффективно. Осенний ковер планировали убрать за две-три недели - до "первого снега". Однако до идеального порядка в Минске пока еще далеко. Кучи листьев становятся рассадниками грязи. Поэтому их нужно ликвидировать в кратчайшие сроки. Спрос за невыполнение поручения будет жестким. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов взял его выполнение под личный контроль.