Прямой эфир

Санитарное состояние города после новогодних праздников признано удовлетворительным

14 января 2008 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме сообщил главный санитарный врач столицы Федор Германович. Более 150 предприятий прошли проверку на соблюдение гигиенических требований. Незначительные нарушения выявлены лишь на 30 из них. В ближайшие время санитарные службы намерены усилить контроль за соблюдением условий труда на производственных объектах столицы. Особое внимание уделят организации труда на рабочих местах.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 января 2008 12:07

Из старых полиэтиленовых пакетов - новые полиэтиленовые трубы

14 января 2008 12:07

Требования антитабачной конвенции ВОЗ будут выполнены к 2010-му году

14 января 2008 09:36

В Минске начался демонтаж центральной городской елки