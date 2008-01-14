Санитарное состояние города после новогодних праздников признано удовлетворительным

Об этом сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме сообщил главный санитарный врач столицы Федор Германович. Более 150 предприятий прошли проверку на соблюдение гигиенических требований. Незначительные нарушения выявлены лишь на 30 из них. В ближайшие время санитарные службы намерены усилить контроль за соблюдением условий труда на производственных объектах столицы. Особое внимание уделят организации труда на рабочих местах.