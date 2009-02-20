Санитарно-эпидемическая ситуация в Беларуси стабильная и управляемая

Объекты торговли и общественного питания перестали ощущать натиск контролеров в белых халатах. Гигиенисты теперь проверяют только места, которые заведомо могут нести угрозу здоровью.

Известный минский ресторатор Юлия в этом году вздохнула свободней. От работы никто не отвлекает. В ее заведения перестали наведываться санслужбы. Их придирчивый взгляд раньше приходилось ощущать чуть ли ни каждую неделю.

Теперь санслужбы только на острые сигналы потребителей реагируют и проверяют, как исполняются ранее выданные предписания. В Минском городском центре гигиены эпидемиологии и общественного здоровья и вовсе определили – добропорядочные объекты. Даже когда проверкам вновь дадут добро, 119-ю столичную школу, они минуют. Для того, что бы все сверкало в школе не один год потратили. Доверие санитарных служб так просто не заработаешь.

Поручиться за всех, работая только на доверии, в Минском городском центре гигиены не могут. В ведомстве отказались назвать хотя бы один ресторан или кафе, где проведи проверку сегодня и все будет в порядке. От того Юля – известный ресторатор, не стремится в эфир, даже пока действуют либеральные подходы к ее бизнесу.

Санитарные службы, к такому подходу привыкшие подстегивать рублем, сегодня взяли тайм-аут. Вырабатываются новые подходы. Кто хочет открыть новое дело. Из всех 18-ти разрешительных процедур, которые нужно было проходить в центре гигиены и эпидемиологии, оставлено только две.

В перспективе – упрощение требований, расширение консультативной сети и переход на добровольный аудит. То есть с проверкой санслужбы будут наведываться только к тем, кто позовет.