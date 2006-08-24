Санэпидемиологи вышли в очередной рейд. По столице

Специалисты столичной санитарной службы проверили около 30 городских баров, кафе и ресторанов. Результат оставляет желать лучшего.

Более половины этих заведений работают с нарушениями. Наиболее распространенные недочеты - неудовлетворительное состояние складских и производственных помещений, отсутствие документов на продукты питания, которые используются в приготовлении блюд, а также несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков.

Также специалисты санитарной службы города проверили состояние общественного транспорта и диспетчерских станций. Автобусы, троллейбусы, трамваи и составы метро обследовали на выходе из депо в город.

Замечаний по санитарному состоянию практически не было, чего не скажешь о техническом. Особенно в некоторых автобусах "Икарус". Изношенные полы, рваная обшивка кресел, ржавые крепления.

Трудовой день машины начинают чистыми, но в течение дня картина меняется. Это подтвердил и опрос пассажиров, проведенный специалистами санслужбы. Самыми грязными признаны маршрутные такси и автобусы. Образцовым же видом общественного транспорта, по оценке специалистов санслужбы и минчан, стал метрополитен.