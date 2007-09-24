Санэпедимиологи проверили систему общепита столичных вузов

33 человека на место. Это не конкурс на престижный факультет, а число претендентов на каждую тарелку супа в студенческой столовой.

Сытое брюхо к учебе глухо. Чтобы наука шла впрок, в столовых некоторых столичных вузов студентам умело отбивают аппетит. Подносы грязные, мокрые. Здесь визуально температура недостаточная на витрине с салатами.

В этом месяце столовую аграрно-технического университета санэпедимиологи посещают второй раз. И не перестают удивляться. Нарушения здесь пекут как пирожки. Жирные подносы и мокрые ложки только цветочки. По сравнению с состоянием пищеблока. Генеральной уборке здесь похоже уже давно дали отставку. Двери в подсобное помещение были белые, а стали черные.

Налицо и нарушения технологического процесса - картошку и лук чистят там же, где и моют посуду. Что категорически запрещено. Дальше - качество продуктов. Яйца, которые до специальной обработки нельзя заносить в горячий цех - прямо там и обрабатываются. Сальмонулез студентам не страшен, как и другой недуг. Поэтому сметана с просроченным сроком годности.

Впрочем, и при таком сервисе желающих покушать много. Два зала столовой рассчитаны на 270 мест. За час обеденного перерыва здесь якобы успевают перекусить 8 тысяч студентов. Получатся, что на полноценный обед молодой организм тратит чуть больше минуты. Вполне по-студенчески.

Такое положение дел - не только в аграрно-техническом университете. Подобные нарушения санитарные врачи выявили в столовых еще нескольких столичных вузов. Марафон проверок в студенческих столовых минских вузов продолжится. К нарушителям, обещают санэпедемиологи, будут приняты самые строгие меры. Затем на очереди - система школьного общепита.

