Санатории Беларуси пользуются популярностью

В белорусских здравницах в этом году поправят здоровье более миллиона человек.

Только за первое полугодие количество отдыхающих увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что после государственной аттестации из 173 осталось 101 санаторно-курортное учреждение. Специалисты объясняют это активной работой по их реорганизации.

Белорусы полюбили отдых на родине. В здравницы забронированы места до октября еще с начала года. Причем в этом году на наших курортах больше иностранцев. Их привлекает белорусская природа и цены.

Приливы и отливы туристов на белорусские курорты, а частности в национальный парк "Нарочанский", зависят от погодных условий. Вот только, если погода хорошая - то место найти здесь большая проблема.



Инфраструктура соответствующая статусу центра отдыха и развлечений находится в турпоселке национального парка. Здесь и боулинг клуб и дискотеки, бары и гостиницы. Несколько метров по дорожке и уже озеро Нарочь. Прибрежная зона далека от примерно-показательного идеала - видавшие виды катамараны и лодки, металлические конструкции, еще похожие на пляжные зонтики, да и чистота воды оставляет желать лучшего - турист легко может окунуться в набор аллергенов, вместо кристального эталона живительной влаги. Пляжи оборудованы душами и кабинками для переодевания, но в ближайшее время эта атрибутика пройдет рестайлиг. Старое и некрасивое станет новым и сверкающим современностью.

За первое полугодие 2007 здесь уже отдохнули 35 тысяч человек, из них 5 тысяч - это иностранцы. В прошлом же году ситуация с отдыхающими здесь была иной. Тогда санаторий "Приозерный" отработал себе в убыток. В этом сезоне он - ставит рекорды по наполняемости.

С начала прошлого года санатории Беларуси работают по-новому. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения прекратил закупку путевок в белорусские здравницы. Пришлось выживать и учиться завоевывать своего клиента, хоть и не было ни уровня комфорта пятизвездочных отелей, ни моря, ни заморских развлечений. Однако сегодня в санаториях наполняемость стопроцентная. А в планах - активное продвижение на рынок туруслуг себя как настоящего белорусского бренда. Бренда, который уже стал привлекательным и для иностранцев.

