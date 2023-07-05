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Самым жарким днём на Земле стал 3 июля

05 июля 2023 07:42
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3 июля стал самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. О том, что средняя температура в минувший понедельник побила рекорд, сообщает национальный центр экологического прогнозирования США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым жарким днём на Земле стал 3 июля-1

Среднемировая температура превысила отметку 17 градусов на 0,1 градуса. Прежний максимум продержался с августа 2016 года. Тогда было +16,92 градуса. Кроме того, минувший месяц стал, по данным метеорологов, самым теплым июнем на планете за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что на это повлияло сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо – повышение температуры воды в экваториальной и южной части Тихого океана.

# Погода # общество # Фотофакт

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