Самым жарким днём на Земле стал 3 июля

3 июля стал самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. О том, что средняя температура в минувший понедельник побила рекорд, сообщает национальный центр экологического прогнозирования США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среднемировая температура превысила отметку 17 градусов на 0,1 градуса. Прежний максимум продержался с августа 2016 года. Тогда было +16,92 градуса. Кроме того, минувший месяц стал, по данным метеорологов, самым теплым июнем на планете за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что на это повлияло сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо – повышение температуры воды в экваториальной и южной части Тихого океана.