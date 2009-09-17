Самый высокий человек живет в Турции

Самым высоким человеком в мире признан 27-летний гражданин Турции Султан Косен, рост которого составляет 2 м 47 см.

Соответствующая запись появится в издании «Книги рекордов Гиннесса» за 2010 год. Предыдущий рекордсмен украинец Леонид Стадник ростом 2 м 57 см потерял свое звание, отказавшись пройти повторное измерение, поскольку, по его словам, он устал от постоянного внимания со стороны окружающих.

Сообщается, что необычный рост Косена обусловлен наличием у него редкого заболевания - гипофизарного гигантизма. В 2008 году ему была сделана операция, после которой, как ожидается, его рост прекратится. Сегодня турецкий великан для передвижения пользуется костылями: под влиянием массы тела у него ослаблены коленные суставы.

По данным Книги рекордов Гиннесса, выше отметки 2 м 44 см. когда-либо вырастали всего 10 человек на Земле, передает БЕЛТА.