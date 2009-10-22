Самый волосатый человек в мире сделает операцию, чтобы стать телезвездой

Китаец Ю Чжэнхуань, заслуживший звание самого волосатого человека в мире, решил обратиться к пластическому хирургу, чтобы получить желанную роль в новом телефильме.

Из-за гормонального дисбаланса волосы покрывают 96% тела 32-летнего Чжэнхуаня, так что претендует он на роль обезьяны, рассказывает The Daily Telegraph.

Чжэнхуань, которому сейчас 32 года, снимается в кино с самого детства, а одно время был певцом. Недавно он попытался получить главную роль обезьяньего царя Сунь Укуна в новой телеверсии классического китайского романа "Путешествие на Запад". Однако режиссер фильма заявил, что претендент недостаточно красив.

"Я считал себя самым лучшим кандидатом, потому что я похож на обезьяну, а мое прозвище человек-обезьяна, - завил пораженный артист. - Я прочел книгу и нашел профессионального парикмахера, чтобы тот превратил меня в настоящего человека-обезьяну. Но на прослушивании меня не взяли".

"Я намерен лечь на операцию, чтобы избавиться от волос, и сделать пластику лица, чтобы быть больше похожим на симпатичную обезьяну. Пусть режиссер пожалеет о своем решении", - добавил Ю Чжэнхуань. По мнению пластического хирурга, придется изрядно потрудиться над глазами, носом и ушами актера, пишет NEWSru.com.

В прошлом Чжэнхуань, которого Книга рекордов Гиннеса в 2002 году признала самым волосатым человеком в мире, уже избавлялся от части волос. Он делал это, чтобы не страдать от жары летом, лучше видеть и слышать. А вот в личной жизни избыточный волосяной покров не мешает, говорит мужчина: с любимой у него все в порядке. "Мы отлично ладим. Волосы для нее совершенно не играют роли", - уверяет китаец.