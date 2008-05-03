Самый удобный и быстрый вид общественного транспорта

3 мая 1977 года на месте будущей станции минского метро "Парк Челюскинцев" был заложен первый камень.

Сегодня столичной подземкой ежедневно пользуются порядка миллиона человек. В перспективе поезда побегут по четырём линиям с остановками на пятидесяти трёх станциях. Сейчас основной объект метростройцев - участок первой ветки подземки. Уже в 2011 году пассажиров примут новые станции "Грушевка", "Михалово" и "Петровщина".

Тем временем, специалисты работают над проектом продления линии метро от "Петровщины" до "Малиновки". Конечная станция первой ветки появится в районе улицы Есенина в 2012 году. При этом строительство станций "Красный бор" и "Шабаны" - перспектива после 2020. Третья линия свяжет Курасовщину с Зелёным Лугом, а четвёртая - Веснянку с Чижовкой. Таким образом, через 12 лет доля столичной подземки в общем объеме пассажирских перевозок увеличится с 30% до 45%. К слову, минское метро строится самыми высокими темпами среди стран СНГ.