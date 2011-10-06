Самый старый документ в белорусских архивах датирован 1391-м годом

6 октября отмечают профессиональный праздник хранители исторических компроматов и важнейших документов со сроком давности. Через заботливые руки архивистов прошло более 12 миллионов материалов белорусского фонда. Самый старый документ датирован 1391-м годом.

Здесь даже книжная пыль — реликвия. Эксклюзивные материалы бережно хранятся за семью замками. Век многовековым документам продляют благодаря почти тепличным условиям. Круглосуточно +19 при 50% влажности. На этих стеллажах расположилась настоящая «корнебаза» для поисковиков всех ветвей своего генеалогического древа. А тут живут древние судебные процессы – люди делились, разводились и решали спорные вопросы.

Владимир Николаевич уже и не вспомнит, когда впервые его увлекла страна старинных документов и архаичных свидетельств. Уже несколько десятилетий архивист изучает историю Минска. А в этом деле каждая мелочь уже открытие. Факты собираются буквально ювелирным способом. Одни из бриллиантов архивной сокровищницы - оригинальная афиша спектакля Винцента Дунина-Мартинкевича, датируемая 1841 годом. Мало помалу, а материала собралось уже не на одну книгу. Памятником труду столичных архивистов стала воссозданная по чертежам и описаниям минская ратуша. Восстановить историческую справедливость помогло одно криминальное дело 17 века, связанное с шайкой дворян.

З/К: Просто «эврика»! Несколько лет назад Владимир Денисов, раскопав документы Минской врачебной управы, сделал уникальное открытие, достойное Нобелевской премии. Оказывается, прорыв в мировой медицине сделал немец с минской пропиской — доктор Карл Гиббенталь. Однако его гипс остался в тени славы.

Владимир Николаевич говорит: бывает найдешь на стеллажах древнюю находку, сдуешь пыль времен, откроешь, а там закладка — гусиное перо, как привет из позапрошлого века.