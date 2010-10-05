Самый скандальный банковский трейдер приговорен штрафу в $5 млрд и трём годам тюрьмы

Именно столько потерял французский банк Societe Generale из-за махинаций своего бывшего сотрудника Жерома Кервьеля. По данным следствия, Кервьель проводил несанкционированные рискованные сделки, проникнув в компьютерные системы банка. Большинство руководителей финансового института признались, что не понимают, как их подразделения не уследили за столь крупными потоками средств. Примечательно, что личной выгоды трейдер извлечь так и не смог, так как всё терял в опрометчиво заключённых сделках.