Самый народный вид зимнего спорта. Жители Бреста рассказывают, как проводят время на лыжной трассе

Новости Беларуси. В Бресте открыли лыжный сезон. Специальную трассу привели в порядок сразу после снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие горожане уже успели приобщиться к самому народному из зимних видов спорта. Корреспондент Петр Бутрим тоже отправился обкатывать трассу.

На юго-запад Беларуси наконец-то пришла настоящая снежная зима. В Бресте мгновенно выросли сугробы. Но если для одних это повод погреться дома, для других не иначе как сигнал стартовой отмашки.

Мы уже заранее. Лыжи надо приготовить. Потому что снег выпадет, надо быстренько собраться. Проверены ботинки, палки, лыжи. Любителей лыжных гонок на Гребном канале долго ждать не пришлось. Вокруг спортивного комплекса и зимой много постояльцев. Круги наматывают с самого утра. Вместо роликов и велосипедов – лыжи.

И все же первыми на трассу выходят не они, а водитель снегоукладчика. Прежде всего, необходимо привести в порядок лыжню.

Иван Бычук, водитель снегоукладчика:

Снег укладывается, чтобы ветром не сдувало его. Прижимается. Когда оттепель, а потом если снега достаточно, тогда проходишь фрезой, и опять получается снег. А вот частота прохода трака зависит от обилия осадков. Сделать трассу идеально ровной можно и за полчаса.

Петр Бутрим, СТВ:

Снег только что уплотнили, а значит, пришло время становиться на лыжи. Протяженность всей трассы – 5 километров. Она одна из самых длинных и удобных в Беларуси. Можно передвигаться коньковым или, как мы, классическим стилем. Для Светланы Осипук минимальная дистанция – 20 километров. За несколько зимних недель пенсионерка на лыжах скользит расстояние больше чем от Бреста до Минска. И среди молодых лыжников равных ей пока нет.

Светлана Осипук, житель Бреста:

Сюда пришел – подышишь. Уточки плавают. Даже лебеди сидят на той половине. Красота. Отдыхаешь, дышишь свежим воздухом – и здоровье. И, кстати, весь инвентарь здесь готовят, как и в пословице, летом. В распоряжении любителей зимних видов снаряжение на любой вкус.

Лыжи подбирают по росту: кому коньковый, кому классический. Ботинки есть всех размеров. Есть сушилка для обуви. Местные специалисты успокаивают: в случае нехватки природного снега всегда можно намести искусственный. Специальные мощные пушки способны производить до 30 кубометров снега в час. И они всегда наготове. А пока на трассе гладко утрамбован слой натурального, к вечеру на лыжню подтягиваются не только старожилы, но и новички.