Самый массовый зимний вид спорта в Гомеле рискует стать самым недоступным

Все дело в нерасторопности местной службы проката. Ситуация началась несколько лет назад с курьеза: лыжи здесь купили без креплений. Как выяснилось позже, к ним нужны еще и палки…

Ивану Ивановичу декабрьские снегопады только в радость. Чуть подморозило – он сразу же достает из кладовки лыжи, они уже десяток лет дарят здоровье своему владельцу. На лыжне пенсионер даже молодым фору готов дать. Нынче, правда, на главной лыжне Гомеля не многолюдно. Причина банальна – в пунктах проката самого популярного зимнего инвентаря нет. А купить его – дороговато.

Лыжи плюс ботинки. Комплект на одного человека сегодня обойдется в среднем в 300 тысяч рублей. Если кто-то захочет провести на свежем воздухе уик-энд всей семьей, то придется раскошелиться.



Чтобы сэкономить семейный бюджет, гомельские любители зимнего отдыха в поисках «прокатных» лыж. Правда, их след найти не просто. Государственная прокатная сеть в областном центре ликвидирована. А у частников в «ассортименте» только DVD-диски да свадебные платья.

Александра Беликова, лыжница:

– Нигде нет пункта проката. Он должен быть в местах, где люди катаются на лыжах. Но ничего нет.

Государственный прокат есть на селе, в 15 минутах от Гомеля. Но и в так называемых комплексных приемных пунктах спортивного инвентаря нет в наличии.

Елена Кузнецова приемщик комплексного приемного пункта п. Терешковичи:

– В наличии холодильник можно взять, шлифмашина, перфоратор, дрель.

На след спортинвентаря для народа смогли выйти лишь сотрудники комитета госконтроля. Оказалось, что целых 90 пар лыж томятся на складах «Гомельоблсервиса».

Раиса Литвинова, главный специалист Управления контроля потребительского рынка и услуг:

– В мае 2008 года, для оказаний услуг по прокату, ими было получено 90 пар лыж. Которые получили и положили на склад. Потому что для них не было ни креплений, ни ботинок, ни лыжных палок – они были получены в январе, мае и июле 2009 года.

В самом «Гомельоблсервисе» эту ситуацию комментировать не стали. Лишь подтвердили: лыжный инвентарь действительно закупали частями. На все и сразу не было средств. А после визита нашей съемочной группы и представителей госконтроля лыжи в прокате все же появились. Правда, уже в следующие выходные, как обещают синоптики, погода будет совсем не лыжная – снег начнет таять, местами пройдут дожди.