Самый маленький человек в мире стал совершеннолетним и готов к славе и браку

Хагендра Тапа Магар отметил свое 18-летие. с семьей и друзьями в непальской деревушке в Гималаях.

Рост Хагендра Тапа составляет всего 60 см, а вес 4,6 кг. Он на целую голову ниже настоящего обладателя рекорда Книги рекордов Гиннесса китайца Хе Пингпинга, рост которого 73 см.

В день своего совершеннолетия юноша пожелал себе быть признанным Книгой рекордов Гиннесса и найти жену, сообщает newsru.com со ссылкой paranormal-news.ru.

– Я хочу всемирного признания и жену. Сначала я бы хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а потом, когда ко мне придет слава и известность, думаю, от желающих отбоя не будет, – заявил Хагендра Тапа Магар.

Миниатюрный непалец уже не раз подавал заявление в Книгу рекордов Гиннесса, но получал отказ, так как был несовершеннолетним.