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Самый крупный в Минске эстакадный мост растянется на 500 метров

01 февраля 2011 18:48
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Старт масштабной стройке дали на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова. Путепровод станет частью уникальной транспортной развязки, расположенной на трех уровнях.

Архитектурным целым станут разворотное кольцо на опорах, трасса проспекта Жукова, мост и метро. Финиширует проект к 2014-му году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Егор Мартынов, мастер строительно-монтажных работ:
Это один из самых грандиозных объектов, потому что тут действительно большие объемы, темпы строительства. Причем, планируем сдать объект раньше срока.

# общество

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