Самый крупный в Минске эстакадный мост растянется на 500 метров

Старт масштабной стройке дали на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова. Путепровод станет частью уникальной транспортной развязки, расположенной на трех уровнях.

Архитектурным целым станут разворотное кольцо на опорах, трасса проспекта Жукова, мост и метро. Финиширует проект к 2014-му году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Егор Мартынов, мастер строительно-монтажных работ:

Это один из самых грандиозных объектов, потому что тут действительно большие объемы, темпы строительства. Причем, планируем сдать объект раньше срока.