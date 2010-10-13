Самый крупный совместный проект Беларуси и ЕС в сфере пограничного сотрудничества стоит 7 миллионов евро

Беларусь и ЕС приступают к новым проектам на границе. Эксперты пограничных и правоохранительных ведомств Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Румынии, Словакии и Эстонии обсуждают в Минске нормы и стандарты Евросоюза и внедрение требований шенгенской зоны.

Самый крупный совместный проект Беларуси и ЕС в сфере пограничного сотрудничества оценивается почти в 7 миллионов евро. Средства будут потрачены на прокладку оптоволоконных оптических линий и закупку современного оборудования на польском участке белорусской границы. В будущем это поможет кардинально усовершенствовать саму технологию пограничного контроля в пунктах пропуска.

Юрий Федоров, начальник Управления международного сотрудничества Госпогранкомитета Республики Беларусь:

Практически через месяц мы получим оборудование по идентификации личности — всех задержанных на границе мы будем идентифицировать с помощью современных методов. Есть такая программа — Польша-Украина-Беларусь — в ее рамках мы будем подавать проект на 2 миллиона евро по прикрытию стыка границ тепловизионными установками.

Ульрих Райнер, координатор программ сотрудничества Представительства Делегации Европейской Комиссии в Республике Беларусь:

Границы имеют громадное значение для всех нас: я имею в виду европейцев и белорусов. Мы хотим видеть во всем регионе (не только Беларусь, но и соседние страны) принцип «Одна остановка». То есть, люди и товары, которые пересекают границу, не должны находитьcя на переходе долгое время.