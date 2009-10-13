Самый крупный денежный приз разыгран в Беларуси

На 105 тираже в электронной интерактивной игре «Спортлото 5 из 36» были угаданы все пять чисел победной комбинации.Сумма выигрыша составила более 766 миллионов белорусских рублей. До сих пор максимальный Джек-пот был 500 миллионов. Однако обладатель победившего билета еще не объявился. Третий день организаторы ищут счастливчика. Скорее всего, он пока не знает о свалившейся на него удаче. Специалисты определили, что удачная ставка была сделана в Брестском отделении «Беларусбанка». Игрок, отдавший предпочтение числам 32,28,19,6,11 сделал ставку на 98 тираже на восемь розыгрышей вперед.