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Самый крупный денежный приз разыгран в Беларуси

13 октября 2009 19:53
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На 105 тираже в электронной интерактивной игре «Спортлото 5 из 36» были угаданы все пять чисел победной комбинации.Сумма выигрыша составила более 766 миллионов белорусских рублей. До сих пор максимальный Джек-пот был 500 миллионов. Однако обладатель победившего билета еще не объявился. Третий день организаторы ищут счастливчика. Скорее всего, он пока не знает о свалившейся на него удаче. Специалисты определили, что удачная ставка была сделана в Брестском отделении «Беларусбанка». Игрок, отдавший предпочтение числам 32,28,19,6,11 сделал ставку на 98 тираже на восемь розыгрышей вперед.
# общество

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