Самый известный политик латиноамериканского региона Уго Чавес отмечает сегодня 54-летие

Приверженец "боливарианского социализма", он известен своими антиамериканскими и антиглобалистскими взглядами.

"Беларусь и Венесуэла будут продолжать строить стратегический политический и экономический альянс", - об это заявил Уго Чавес в ходе своего последнего визита в Минск, который состоялся на минувшей неделе. Минск в этом сотрудничестве имеет свой интерес - в энергетической области.

В декабре 2007 года во время визита Александра Лукашенко в Каракас состоялось открытие месторождений, которые будет осваивать Беларусь. Задействовав их в полном объеме, наша страна сможет добывать в этой части латиноамериканского региона порядка 900 тысяч тонн нефти в год.

Кроме того, есть договоренность, что Беларусь получит доступ еще к нескольким месторождениям, на которых будет работать созданное белорусско-венесуэльское нефтяное СП. Это позволит нам увеличить добычу нефти как минимум до 2 миллионов тонн в год. Эти договоренности были полностью подтверждены и в ходе последнего визита венесуэльского Президента в Минск. Тогда же Уго Чавес Фриас был удостоен одной из самых высоких белорусских наград - ордена Дружбы народов.

С днем рождения Президента Венесуэлы Уго Чавеса поздравил Глава белорусского государства. "Убежден, что связи между нашими странами, имеющие большой потенциал, будут и далее расширяться и охватывать все новые сферы взаимодействия в интересах белорусского и венесуэльского народов", - говорится в поздравлении.

