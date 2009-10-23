Самый известный белорусский азербайджанец

Конгресс общин азербайджанцев в Беларуси возглавляет Натик Багиров — прославленный дзюдоист, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Четыре золотые медали с чемпионатов мира, и пять — с первенств Европы. Это теперь мастер спорта Республики Беларусь по самбо и дзюдо Натик Багиров через призму времени и фотоплёнки взирает на былые достижения. А когда-то, ещё семь лет назад, наяву покорял звёздные вершины спорта. Но и тогда, и сейчас гордился и продолжает гордиться тем, что выступал под белорусским флагом.

— Это является причиной нашей гордости и нашей радости — то, что всегда традиционные отношения между Беларусью и Азербайджанской Республикой сейчас вышли на новый виток, — подчеркнул Натик Багиров, председатель Конгресса азербайджанских общин Беларуси, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по самбо и дзюдо.

Более двадцати лет назад, в конце 80-х, Беларусь стала для азербайджанца вторым домом. Сначала думал — временным, но позже время показало — основным. Белорусская земля не отпустила. Потому сейчас в его кабинете, словно братья-близнецы — белорусский и азербайджанский флаги. Здесь же, рядом с фотографией родного отца — портрет белорусского Президента.

— Не жалею. Как поёт Фрэнк Синатра в песне «My way» — это мой путь, моя дорога, — говорит Натик Багиров.

К слову, жизнь предоставила известному спортсмену немало других перспективных путей. Но внук заслуженного нефтяника; племянник легендарного джазиста Мустафы Задэ, вопреки заманчивым соблазнам, отказался от итальянского гражданства, и от другой более выгодной стези. Свой минский дом не покинул и о сделанном выборе никогда не жалел. Так же, как и другие соотечественники, избравшие второй родиной Беларусь.

— Перефразирую классика: «хорошо жить на Руси», а я скажу «хорошо жить в Беларуси». И я считаю так: если человеку плохо живётся — надо просто уезжать оттуда. И если азербайджанцы отсюда не уезжают, значит, им вольготно, удобно и радостно жить в этой стране, — говорит он.

И хоть тоску по родному Азербайджану не преодолеть, но и вторую гостеприимную Родину теперь тоже не покинуть. Здесь не только память о значимых событиях своей жизни, но и бронза младшего сына Арифа на чемпионате мира. Все члены семьи давно приняли уже родную Беларусь сердцем. Да и жена Севда уже приноровилась к местным обычаям, особенно полюбила белорусскую кухню.

Каким бы богатым не был бы выбор меню двух национальных кухонь, наиболее ароматными получаются традиционные драники. Оказалось, на вкус и цвет Беларусь и Азербайджан — тоже товарищи.