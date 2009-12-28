Самый дорогой в мире шарик на елку стоит $140 тыс.

Британские ювелиры создали самое дорогое в мире новогоднее украшение, которое войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

Елочный шар диаметром 12 см изготовлен из белого золота и усыпан бриллиантами и рубинами. Его стоимость составляет $140 тыс. Ранее рекорд принадлежал игрушке в виде звезды за $48 тыс, сообщает БЕЛТА.

Создатели бриллиантового шара не рассчитывают скоро найти покупателя, это скорее имиджевый проект. Гораздо проще продаются коллекционные игрушки из стекла, украшенные стразами Сваровски.

Производители стеклянных игрушек говорят, что спрос на их хрупкий продукт растет, несмотря на кризис. Причем придирчивые покупатели выбирают игрушки ручной работы. Одни из самых дорогих — стеклянные шары, расписанные вручную под палех (искусство лаковой миниатюры Палеха). Таких шариков делают несколько штук всего в сезон. Покупатель должен быть уверен, что на его елке по-настоящему редкая работа, достойная бережного отношения.