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Самый большой в Беларуси колокол украсил Свято-Успенский собор в Витебске

04 марта 2011 15:17
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Гиганта весом более четырех тонн и диаметром два метра подняли на сорокаметровую звонницу.

При этом пришлось разобрать часть ограждения и построить специальные настилы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этот колокол и еще 10 малых собратьев отлили в Москве. Подаренные российскими меценатами, они дополнят ансамбль второй звонницы. Таким образом, на соборе их будет более 20-ти. Пока ни один храм в Витебской области такого количества колоколов не имеет.

Протоиерей Михаил, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора:
Летом, в тихую хорошую погоду весь город, вся округа на расстоянии более 30 километров услышат звучание наших колоколов.

# общество # Фотофакт

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