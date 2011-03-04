Самый большой в Беларуси колокол украсил Свято-Успенский собор в Витебске

Гиганта весом более четырех тонн и диаметром два метра подняли на сорокаметровую звонницу.

При этом пришлось разобрать часть ограждения и построить специальные настилы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этот колокол и еще 10 малых собратьев отлили в Москве. Подаренные российскими меценатами, они дополнят ансамбль второй звонницы. Таким образом, на соборе их будет более 20-ти. Пока ни один храм в Витебской области такого количества колоколов не имеет.

Протоиерей Михаил, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора:

Летом, в тихую хорошую погоду весь город, вся округа на расстоянии более 30 километров услышат звучание наших колоколов.