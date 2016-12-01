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Самый большой термометр Беларуси: на стене дома в Новой Боровой 40-метровый градусник

01 декабря 2016 18:36
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Новости Беларуси. Многоэтажный градусник. Следить за перепадами зимней температуры теперь можно просто проезжая мимо дома с термометром. Уличный гаджет внушительных размеров сделал обычный дом в микрорайоне «Новая Боровая» настоящей достопримечательностью! Термометр уже прослыл самым высоким в нашей стране.

40-метровый великан просматривается с Уручья, МКАД и даже с проспекта Независимости.

Показатель погоды на улице энергосберегающий: работает как днем, так и ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Необычное

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