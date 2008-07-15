Самый большой храм Витебска обрел колокола

У стен строящегося Свято-Успенского кафедрального собора прошла торжественная церемония их освящения.

На 30-метровую высоту были подняты гиганты весом в две и полторы тонны, еще восемь — весом меньше 100 кг. Все колокола отлиты белорусскими мастерами на пожертвования предприятий и организаций области. По мнению звонарей, они обладают необыкновенно глубоким, малиновым звуком.

Отметим, витебский собор возводится на высоком берегу Западной Двины — на том самом месте, где стоял старинный храм, построенный еще в 18 веке и разрушенный в 30-е годы 20-го столетия. Архитекторам и строителям пришлось немало поработать в архивах, чтобы воссоздать точную копию одного из красивейших храмов Беларуси. К тому же это единственный в Витебске храм, где есть нижняя церковь. Она находится под землей, и в ней уже ведутся службы.