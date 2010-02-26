Самых достойных белорусов наградили в Минске

Лучшим людям страны в Доме правительства вручили государственные награды.

Орден отечества, медали и благодарности Президента республики получили 27 человек. Это спортсмены, ученые, педагоги, представители органов госбезопасности, промышленники и энергетики. Их трудом создается национальное богатство и фундамент для инновационного развития страны.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Сейчас правительство готовит новую госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2011-2015 годы. Это программа модернизации и технического перевооружения энергетического сектора экономики. Мы поставили перед собой амбициозные задачи — максимально уйти от зависимости от внешних энергоисточников и в ближайшее время выйти на 25% замещения в энергоотрасли местными видами энергоисточников тепла.

Каждый из награжденных вносит свою лепту в развитие государства. Будь то интеллектуальный труд, развитие культуры и спорта или производство.

Леонид Прибальский, директор филиала Минская ТЭЦ №3:

В прошлом году была введена в работу современная парогазовая установка, которая позволяет более экономично использовать энергию газа. Экономия топлива — около 20 миллионов долларов, а это очень важно, это новая жизнь для коллектива и станции.

Леонид Сущеня, главный научный сотрудник научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:

Это не только итог, но и в какой-то степени стимул на будущее отдать все силы и способности на благо Беларуси, чтобы она процветала и дальше, и лучше.