Самые яркие моменты единого дня голосования в регионах Беларуси – вот как это было

Выборы стали своего рода показателем гражданской активности, особенно в лице молодежи. Запрос на участие в политической жизни страны нового поколения удовлетворен в полной мере. На некоторых участках явка молодых людей еще до окончания голосования достигла 100 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы самого разного возраста активно голосовали по всей стране и делились своими представлениями о качествах и компетенциях народных избранников. Самые яркие моменты, ожидания и надежды тех, кто отдал свой голос и верит в его силу – в материале наших корреспондентов.

Жительница Бреста Наталья Сельвесюк в руках держит не просто бюллетени, а будущее уже своей страны. Из Украины в Беларусь она переехала 20 лет назад, но даже без официального статуса гражданина никогда не чувствовала себя чужой.