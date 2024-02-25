Самые яркие моменты единого дня голосования в регионах Беларуси – вот как это было

Выборы стали своего рода показателем гражданской активности, особенно в лице молодежи. Запрос на участие в политической жизни страны нового поколения удовлетворен в полной мере. На некоторых участках явка молодых людей еще до окончания голосования достигла 100 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы самого разного возраста активно голосовали по всей стране и делились своими представлениями о качествах и компетенциях народных избранников.
Самые яркие моменты, ожидания и надежды тех, кто отдал свой голос и верит в его силу – в материале наших корреспондентов.
Жительница Бреста Наталья Сельвесюк в руках держит не просто бюллетени, а будущее уже своей страны. Из Украины в Беларусь она переехала 20 лет назад, но даже без официального статуса гражданина никогда не чувствовала себя чужой.
Наталия Сельвесюк, жительница Бреста:
Избирательная атмосфера очень хорошая. Мне понравились песни, дети, которые выступали. Избирательная комиссия – очень приветливые люди, хорошо встречали. Влюбилась в эту страну с первого взгляда, мне нравятся здесь дружелюбные и хорошие люди, порядок, чистота. Страна идет к лучшему. Она процветает, здесь есть много возможностей как для людей постарше, так и молодого поколения.
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