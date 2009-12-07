Самые популярные в США и Великобритании рождественские подарки оказались канцерогенными

Механические хомячки, признанные самым популярным подарком к рождеству в США и Великобритании, содержат химические вещества, способствующие возникновению онкологических заболеваний.

Ассоциация потребителей GoodGuide сообщила, что лабораторные исследования, проведенные на трех игрушках, обнаружили опасно высокие уровни сурьмы в шерсти и в носу игрушек, пишет The Daily Telegraph. Однако производители настаивают, что популярные игрушки соответствуют всем стандартам безопасности в Великобритании и США.

– Опаснее всего то, что малыш может положить игрушку в рот. При этом он поглотит слишком много опасных химических веществ, это может привести к раку или другим проблемам со здоровьем, – сказал представитель ассоциации потребителей.