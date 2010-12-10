Самые нужные предновогодние покупки

Покупатели одного из столичных магазинов поделились тем, какие покупки к Новому году делают в первую очередь. А вот продавцы рассказали, какие товары являются самыми популярными в преддверии Нового года.

Минчане:

Белорусские товары тоже неплохие, много хороших вещей, но с выбором еще не определилась.

Выбрала деревянные пазлы своему ребенку, которому 2,6 года. белорусские, они достаточно крепкие, мы это уже прошли, поэтому так уверенно говорим

Меня устраивает качество белорусских товаров.

Если еще лет сколько назад игрушки-иностранцы захватывали власть на витринах столичных магазинов, то сегодня Иваны да Марьи белорусской национальности вновь вернулись в мир детства.

Колоритные куклы, рожденные в производственных фабричных мастерских, с каждым Новым годом все румянее, все наряднее и привлекательнее. Им и полки получше, и внимания побольше. Да и, признаться, речь уже не о том, чем зарубежные лучше наших, а о том, чем наши не хуже зарубежных.

А вот вместо харизматичных Дедов Морозов и Снегурочек, что красовались под нашими елками десятки лет назад, на витринах — резиновые дублеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Исакова, заместитель заведующей секцией детских игрушек столичного универмага: <

Конечно, можно найти поинтереснее, но белорусский товар довольно хорошего качества и резина красочная.

А вот колпаки даже если и найдутся поинтереснее, то с размерами потуже будет.

Галина Журик, продавец столичного универмага:

Есть костюм зайчика: маечка с пушистой грудкой и шапочка. Когда детки одевают этот костюм, то выглядят просто очаровательно!

Вообразить себя хозяином 2011 года с таким ассортиментом сможет каждый. Стоит только найти костюм белого кролика.

Галина Журик:

К сожалению, стеклянных или елочных украшений в виде зайчиков у нас нет. Может быть, потому что, в основном, их производит Россия, Китай, Украина.

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Новый год обещает быть богатым на сугробы, а потому обуваемся в то, что проверено временем — валенки! Эта обувь стала обыденной для белорусов и экзотикой для иностранцев. Потому моду наших бабушек и дедушек подхватывают сходу. Два в одном: и обувь, и сувенир — на долгую службу и на долгую память.

Оксана Шабанова, продавец столичного универмага:

Сейчас валенки представлены не в очень большом ассортименте, так как они востребованы. Осталось небольшое количество валенок, но на днях мы ожидаем пополнение ассортимента.

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А вот в этом отделе шапки-ушанки берут кто поштучно, кто партиями... А для тех, кто не был в белорусской глубинке, — чем не вклад для личной коллекции!? Цена — копейки, символ — на вес золота.

Екатерина Романовская, продавец столичного универмага:

В основном, эти шапки покупают иностранцы в качестве сувениров либо друзья, посылающие их за границу. В этом году появилось много новых моделей.

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Ну и какое же Новый год без фигурной вазочки с кондитерскими шедеврами? Благо, на витринах — изобилие — и конфет, и шампанского. Причем по не менее вкусным ценам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минчанка:

Во все времена незаменимыми подарками были цветы, шампанское и конфеты.

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