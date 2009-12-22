Самые несчастные американцы живут в Нью-Йорке

Нью-йоркцы меньше всех радуются, практически никогда не улыбаются и не веселятся.

Таковы данные исследования, проведенного американскими и британскими экономистами. При составлении обзора в течение четырех лет были опрошены 1,3 млн американцев.

Самыми счастливыми чувствуют себя жители штата Луизиана. На втором месте – жители Гавайских островов, на третьем – проживающие во Флориде. Нью-Йорк оказался на последнем, 51 месте.

Людей спрашивали об их здоровье и насколько удовлетворенны они своей жизнью. Оценивались климат, налоги, прожиточный минимум, индексы преступности и уровень образования, пишет газета The New York Times.