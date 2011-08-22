Самые длинные в мире водные американские горки

Стоимость проекта – 9 млн долларов. Длина горок – около полукилометра, сообщает ctv.by.
Чтобы преодолеть путь длинной почти в километр на горе Цугшпитце, ему потребовалось полтора часа. При этом Нок не использовал страховку и балансир, которым обычно пользуются канатоходцы.
Соответствующий договор между странами вступил в силу.
Врачи обратились к населению с рекомендацией не выходить на улицы в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды.
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