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Самые длинные в мире водные американские горки

22 августа 2011 07:30
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Открыть их планируют в скором времени в американском штате Индиана.

Стоимость проекта – 9 млн долларов. Длина горок – около полукилометра, сообщает ctv.by.

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

Самые длинные в мире водные американские горки

# общество # Фотофакт

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