Прямой эфир

Самозванцам работы не будет!

02 апреля 2007 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Депутаты обсудили возможность защиты прав работодателей от неквалифицированных работников с фальшивыми дипломами.

Воспользоваться купленным диплом при трудоустройстве станет практически нереальным. Парламентарии приняли поправки в законы об установлении подлинности документов об образовании.
Был ратифицирован ряд международных соглашений, а также приняты поправки в законы, касающиеся установления подлинности документов об образовании. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Владимир Зданович говорит, что сейчас впору защищать работодателей от работников, которые решили не тратить время и усилия на учебу, а попросту приобрели дипломы и аттестаты. Согласно поправкам, если у нанимателя возникают сомнения в подлинности документа и компетентности работника, то он вправе обратиться с соответствующим запросом в Министерство образования. К слову, на просторах бывшего Союза эта законодательная норма уникальна.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2007 13:46

В новый учебный год - с новым законом

02 апреля 2007 10:43

Главней всего погода в доме

02 апреля 2007 10:42

В Минске прощаются с белорусскими гражданами, погибшими в Сомали