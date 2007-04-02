Самозванцам работы не будет!

Депутаты обсудили возможность защиты прав работодателей от неквалифицированных работников с фальшивыми дипломами.

Воспользоваться купленным диплом при трудоустройстве станет практически нереальным. Парламентарии приняли поправки в законы об установлении подлинности документов об образовании.

Был ратифицирован ряд международных соглашений, а также приняты поправки в законы, касающиеся установления подлинности документов об образовании. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Владимир Зданович говорит, что сейчас впору защищать работодателей от работников, которые решили не тратить время и усилия на учебу, а попросту приобрели дипломы и аттестаты. Согласно поправкам, если у нанимателя возникают сомнения в подлинности документа и компетентности работника, то он вправе обратиться с соответствующим запросом в Министерство образования. К слову, на просторах бывшего Союза эта законодательная норма уникальна.