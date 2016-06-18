Самому старому трамваю Беларуси - 118 лет: где он находится и как Ленин был машинистом

Новости Беларуси. Совершеннолетие с вековой приставкой. Самому старому трамваю Беларуси сегодня исполнилось 118 лет.

Именно в этот день, в 1898 году, впервые по улочкам Витебска проехал электрический вагончик. Намного раньше, чем такой же транспорт появился в Москве и Санкт-Петербурге.

История этого трамвая начинается у входа в витебское депо. Двигался он со скоростью всего лишь 14 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потому мальчишки конца 19 века считали за честь догнать диковинную железную машину и бесплатно проехать на подножке.

Оксана Захарченко, заведующий архивом Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Прокатиться на бричке стоило 20 копеек, а проезд на трамвае – 5 копеек. Естественно, была конкуренция – извозчикам не нравился трамвай. Они даже пытались произвести какие-то диверсии – подкладывали камни, чтобы трамвай сходил с рельсов. И у них тогда появлялись клиенты

В летописи белорусского трамвайного движения немало и других интересных фактов. Так, в мае 1923 года Владимир Ленин был зачислен почетным машинистом Витебской центральной электростанции.

Здесь даже хранилась его трудовая книжка. Правда, сам Владимир Ильич не работал. За него в смену выходили лучшие работники, а причитавшееся ему содержание уходило на строительство воздушного флота.

Сегодня в депо – более сотни трамваев. В сутки они потребляют около 30 тысяч киловатт. Такого количества энергии хватило бы 100-квартирному дому на несколько месяцев.