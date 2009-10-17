Самому старому дереву Украины 2 тысячи лет

Всего во время экспедиции в Крым активисты Киевского эколого-культурного центра обнаружили 33 дерева, возраст которых более 1000 лет.

Согласно сообщению центра, среди крымских долгожителей 3 фисташки, 7 тисов, 20 можжевельников, 2 земляничника и одна олива. Экологи предполагают, что этой оливе более 2 тыс. лет и что она является самым старым деревом Крыма и, возможно, всей Украины. Олива растет в Никитском ботаническом саду.

Как передает агентство «Интерфакс-Запад», среди самых древних деревьев Крыма экологи выявили и 1400-летний можжевельник, который растет в урочище Батилиман у мыса Айя. Возле него на площади 4 га растет еще 15 тысячелетних можжевельников.

Экологи жалуются на «варварское отношение» ко всем древним деревьям. Несмотря на запреты, под ними паркуют машины, туристы ставят палатки, разводят костры и даже устраивают закусочные.

При этом ни одно дерево не взято под охрану, отмечают экологи.