Самому старому дереву Украины 2 тысячи лет

Согласно сообщению центра, среди крымских долгожителей 3 фисташки, 7 тисов, 20 можжевельников, 2 земляничника и одна олива. Экологи предполагают, что этой оливе более 2 тыс. лет и что она является самым старым деревом Крыма и, возможно, всей Украины. Олива растет в Никитском ботаническом саду.
Как передает агентство «Интерфакс-Запад», среди самых древних деревьев Крыма экологи выявили и 1400-летний можжевельник, который растет в урочище Батилиман у мыса Айя. Возле него на площади 4 га растет еще 15 тысячелетних можжевельников.
Экологи жалуются на «варварское отношение» ко всем древним деревьям. Несмотря на запреты, под ними паркуют машины, туристы ставят палатки, разводят костры и даже устраивают закусочные.
При этом ни одно дерево не взято под охрану, отмечают экологи.