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Самолёты между Минском и Москвой будут курсировать чаще

14 октября 2020 14:07
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Новости Беларуси. Число авиарейсов из России в Беларусь увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что перелеты между Москвой и Минском будут осуществляться на взаимной основе до трех раз в неделю.

Самолёты между Минском и Москвой будут курсировать чаще-1

Напомним, воздушное сообщение между странами возобновилось после длительного перерыва в конце сентября. Сейчас самолеты из Минска в Домодедово курсируют один раз в неделю. Когда будут возобновлены рейсы в другие российские города, пока не сообщается.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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