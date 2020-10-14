Самолёты между Минском и Москвой будут курсировать чаще

Новости Беларуси. Число авиарейсов из России в Беларусь увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что перелеты между Москвой и Минском будут осуществляться на взаимной основе до трех раз в неделю.

Напомним, воздушное сообщение между странами возобновилось после длительного перерыва в конце сентября. Сейчас самолеты из Минска в Домодедово курсируют один раз в неделю. Когда будут возобновлены рейсы в другие российские города, пока не сообщается.