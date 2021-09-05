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Самолёт с китайской вакциной от коронавируса прибыл в Беларусь. Доставили 1,5 млн доз

05 сентября 2021 11:59
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Новости Беларуси. В страну прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт с китайской вакциной от коронавируса прибыл в Беларусь. Доставили 1,5 млн доз-1

В состав груза вошло 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион доз в рамках закупки. Вакцина доставляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Это позволяет гарантировать качество, эффективность и безопасность препарата. После контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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