Самолет Ту-134 появится в музее авиации ДОСААФ в Боровой в Минске

Появление самолета планируется к концу мая.

Сейчас лайнер находится на реконструкции на авиаремонтном заводе. Затем его перевезут на поле в Боровую, где он и займет свое почетное место среди экспонатов. При реконструкции самолета будет максимально сохранен оригинальный интерьер и рабочая обстановка кабины пилотов. Салон превратят в лекционный кинозал, где можно будет проводить тематические мероприятия по истории авиации.

К завершению близится и подготовка к экспозиции вертолета Ми-26. К июню планируется завершить его сборку и покраску.

Сейчас в экспозиции музея в Боровой — 26 самолетов и вертолетов.